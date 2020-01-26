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الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثة إلى حبان شبوة .. فيديو

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 26 يناير 2020

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات إغاثية إلى مديرية حبان بمحافظة شبوة .

 

وأحتوت القافلة على 16 طنا من مكونات الغذاء الرئيسية لذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة.

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 وتأتي المساعدت الإغاثية في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية لمساعدة المحتاجين في شبوة.

 

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