شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثة إلى حبان شبوة .. فيديو والان مع التفاصيل

الأحد 26 يناير 2020 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات إغاثية إلى مديرية حبان بمحافظة شبوة .

وأحتوت القافلة على 16 طنا من مكونات الغذاء الرئيسية لذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة. Advertisements وتأتي المساعدت الإغاثية في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية لمساعدة المحتاجين في شبوة. د

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