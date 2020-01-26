عدن .. تدشين تدريب 300 باحث لتنفيذ عملية المسح متعدد القطاعات في اليمن

الأحد 26 يناير 2020

دشن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برنامج تدريب 300 باحث مشارك بعملية مسح الموقع متعدد القطاعات في المحافظات المحررة، ويستمر البرنامج خلال الفترة من الـ 26 حتى 30 من شهر يناير الجاري.



وذلك في إطار استعدادات تنفيذ عملية المسح من قِبل المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتحت إشراف وزارة التخطيط، للخروج بنتائج ومعلومات دقيقة وشاملة حول الاحتياجات الحقيقية الخاصة باللاجئين والنازحين واحتياجات مختلف شرائح وفئات المجتمع في القطاعات التنموية والتعليم والصحة وسُبل المعيشة وغيرها.

وأكد الوزير العوج، أهمية عملية المسح الميداني الحقيقي الذي يعد الأول من نوعه، كونه سيساهم في تمكين الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على المعلومات الدقيقة التي تعتبر مصدر اتخاذ القرار من أجل مساعدة مختلف فئات وشرائح المجتمع في تحسين ظروفهم المعيشية.

وجدد التأكيد على حرص الحكومة على تعزيز التعاون وتقديم كافة التسهيلات لشركائها الدوليين من أجل تنفيذ مشاريعهم وبرامجهم التنموية والإنسانية والإغاثية بما فيها تنفيذ وإنجاز عملية المسح، وكذا اهتمام وزارة التخطيط بمواصلة التعاون مع شركائها في كافة المجالات والقطاعات وتحقيق المزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة.

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وثمن جهود كافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة .. منوهاً بعلاقات التعاون المتميزة والمتينة التي تربط الحكومة بشركائها في المجتمع الدولي .. مستعرضاً الآثار السلبية للحرب وآليات المعالجات للعديد من المعوقات من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية للنهوض بتحسين سُبل المعيشة.

وأكد وزير التخطيط الدكتور نجيب العوج، ثقته العالية بالقائمين على عملية المسح متعدد القطاعات والأفراد المنفذين لعملية المسح بالمناطق المستهدفة في أداء مهامهم على أكمل وجه والوصول إلى نتائج حقيقية وشاملة وإعداد تلك المعلومات في تقارير متكاملة من أجل الاستفادة منها ورفعها للمانحين لإعداد الخطط والبرامج التنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المستفيدين.

من جانبها أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنشتاينر، أهمية عملية المسح التي سيتم إنجازها بجهود جماعية ومشتركة، في الخروج بنتائج بغاية الأهمية للتعامل مع الأولويات والاحتياجات الملحة في المناطق المستهدفة.

بدوره لفت مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عدن جيهان جير دوراني، إلى الأهمية الكبيرة لعملية المسح في وضع الخطط الإنسانية الشاملة التي تساعد في تلبية الاحتياجات المجتمعية المختلفة.

حضر التدشين وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ومديرة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في عدن سنجوكتا ساهاني، ومسؤولة التنسيق الإنساني بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بريجدت مبينجاتيا وعدد من المعنيين.