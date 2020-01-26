شاهد .. فيديو منسوب لوزيرة دفاع لبنان يثير ضجة واسعة

الأحد 26 يناير 2020

أثار فيديو منسوب لوزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر عدرا، تداوله ناشطون، ضجة واسعة وردود أفعال متباينة،



ويظهر في الفيديو سيدة يعتقد أنها الوزيرة رندا وهي تقف على المسرح ممسكة بطبلة ومعها شخص قيل إنه سفير لبنان في واشنطن، وتتفاعل معه باستخدام الطبلة وتصيح بصوت عال، إضافة إلى رقصها وهو يمسك منديلا ويتراقص.

وإنقسم نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي إزاء هذا الفيديو الذي نشره حساب يحمل أسم عبير ناصر، حيث قال بعضهم أنه يحق للوزيرة رندا أ، تفعل ما تشاء فيما أعتبره أخرون بإنه خطر على لبنان .

وقال أحدهم: "إذا كانت وزيرة الدفاع بالدفِ ضاربة فشيمة منسوبي وزارة الدفاع الرقص مع تحيات وزيرة دفاع #لبنان زينة عكر“.

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وتبين بعدها أن مقطع الفيديو لعازفة موسيقية محترفة وتدعى "كريستينا"، بحسب ما أفاد به أحد المتداولين للفيديو في محاولة لتبيان الحقيقة.

وكان قد أثار تعيين زينة عكر عدرا كوزيرة للدفاع جدلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي كأول امرأة عربية تتولى إدارة هذا المنصب في حكومة عربية، وكان ذلك في ظل غياب أي معلومات عنها، خاصة في تاريخها السياسي سوى أنها زوجة رجل الأعمال المعروف جواد عدرا.

انها وزيرة الدفاع يا سادة !????????‍♀️#لبنان_ينتفضpic.twitter.com/gOJzwRASoT— #ثورة Abeer Nasser (@AbeerNasserr) انها وزيرة الدفاع يا سادة !🤦🏻‍♀️#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/gOJzwRASoT — #ثورة Abeer Nasser (@AbeerNasserr) January 24, 2020