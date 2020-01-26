شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مخلوع السودان يلحقه بسجن كوبر والان نبدء بالتفاصيل
وداهمت قوة من المباحث التابعة لـ«لجنة التحقيق بانقلاب الإنقاذ» منزل الفريق صالح واقتادته إلى الحجز بتهمة المشاركة في الانقلاب العسكري الذي قاده البشير في 1989، وأدى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي.
وقال مصدر أمني لـ«اليوم»: إن المباحث السودانية قبضت نهار أمس الأحد على بكري داخل منزله جنوب الخرطوم، واقتادته إلى مقر اللجنة بنيابة الخرطوم شمال، مبينا أن المتهم سيخضع للتحقيق في البلاغ؛ نظرا لمشاركته في تقويض النظام الديمقراطي بالبلاد.
وسبق أن أصدر النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتحر في الانقلاب على السلطة الذي جرى في 1989 بواسطة الرئيس الإخواني عمر البشير، وباعتقال صالح، تكون النيابة قد أوقفت كافة المتهمين في القضية.
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