شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحتج على انتهاك الهندية لوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم القائم بالأعمال بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد للاحتجاج على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على إطلاق القوات الهندية النار على مناطق باكستانية مأهولة بالسكان ما أدى إلى إصابة امرأة باكستانية بجروح.

وأضاف البيان أن القوات الهندية تتعمد في استهداف المدنيين الأبرياء، وهذا يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويزيد من التوتر في المنطقة.