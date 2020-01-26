فلسطين تهدد بالانسحاب من "أوسلو" حال إعلان "صفقة القرن"

هدد الفلسطينيون، الأحد، بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إذا ما أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطتها المرتقبة لحل النزاع في الشرق الأوسط، وفق ما قال مسؤولون فلسطينيون لوكالة فرانس برس.

وقال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "خطواتنا للرد على إعلان صفقة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية".

وأضاف أن إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا و"يحوّل الاحتلال من مؤقت إلى دائم".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن البيت الأبيض سينشر خطة "صفقة القرن" قبل لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.

ويخشى الفلسطينيون أن تكون الخطة الأمريكية غطاء لضم إسرائيلي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت.

وما عزز من هذه المخاوف هو تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار فيها إلى أن الخطة تسمح لإسرائيل بضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وكانت القيادة الفلسطينية أوقفت في نهاية عام 2017 اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

ومنذ ذلك الحين، فإن القيادة الفلسطينية ليست على علم بما سيأتي بمحتوى هذه الخطة إلا ما تسمعه من أطراف على اتصال بالإدارة الأمريكية.