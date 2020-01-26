تحذيرات من تسليم لبنان لاجئتين أحوازيتين إلى إيران

احتجزت السلطات اللبنانية لاجئتين أحوازيتين لدى مغادرتهما إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف حقوقية من تسليمهما لإيران.

وأوردت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بينها محطة إيران إنترناشونال الإخبارية (مقرها بريطانيا)، الأحد، نبأ احتجاز الأمن اللبناني الشقيقتين مريم ونهاية عفري المقيمتين منذ 10 سنوات داخل لبنان.

وأوضحت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في بيان عبر موقع فيسبوك أن الشقيقتين عفري حصلتا على حق اللجوء لأمريكا من جانب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وكانتا على وشك السفر بالفعل.

وأضاف البيان أن اللاجئتين الأحوازيتين حجزتا تذاكر سفر إلى الولايات المتحدة لكن عناصر من قوات الأمن اللبنانية داهمت منزلهما قبل 10 أيام دون معلومات جديدة عن مصيرهما.

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وأدانت المنظمة الحقوقية اعتقال الأمن العام اللبناني مريم ونهاية عفري، فيما طالبت مسؤولي بيروت بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهما.

ودعت إلى تأمين خروجهما لأمريكا باعتبارهما (الشقيقتان عفري) يتمتعن بورقة حماية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت.

وحملت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية في بيانها السلطات اللبنانية مسؤولية أي أذى يلحق باللاجئتين، لا سيما تسليمهما لطهران بسبب ضغط من جهات معينة (لم تحددها).

وناشدت المنظمة الحقوقية في ختام بيانها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والحكومة الأمريكية التي منحت حق اللجوء لهما بمتابعة مصيرهما.

وتعيش أغلبية سكانية عربية داخل إقليم الأحواز أو ما يعرف بإقليم خوزستان حسب التسمية الرسمية، الواقع جنوب غرب إيران.