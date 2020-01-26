ولي عهد أبوظبي: نثق في قدرة الصين على احتواء انتشار فيروس كورونا

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم إلى الصين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.



وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر: نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس " كورونا ".

وأضاف "نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة .. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الانساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس".





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ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق ، رعاياها لتأجيل السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقالت الخارجية الإماراتية على حسابها بموقع تويتر: "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس "كورونا"، وحرصاً على سلامة المواطنين، ندعو مواطني الدولة بتأجيل السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى".

ونصحت كافة المواطنين بإتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الإمارات عبر قنواتها المختلفة والتي يتم إعادة نشرها على حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكّدت الخارجية الإماراتية على المواطنين المتواجدين في الخارج أهمية إتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم.

وأظهرت آخر الإحصائيات الرسمية وفاة نحو 56 شخصا في الصين بأحدث فيروسات الالتهاب الرئوي، التي ظهرت في مدينة "ووهان" الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وإصابة 2077 آخرين بالمرض الغامض منهم 2029 في الصين و48 حول العالم.