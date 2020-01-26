الحزب الحاكم ببوروندي يرشح الجنرال أفاريست ندايشيمي للرئاسة

أعلن الحزب الحاكم في بوروندي ترشيح الجنرال أفاريست ندايشيمي للانتخابات الرئاسية التي ستعقد في 20 مايو/أيار المقبل، سعيا لخلافة الرئيس بيار نكورنزيزا المقرب منه.

وأعلن الحزب على "تويتر" أن "الجنرال ندايشيمي اختير لتمثيل حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوات الدفاع عن الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

واختير الجنرال خلال مؤتمر استثنائي للحزب في جيتيجا، العاصمة الإدارية الجديدة، في حضور بيار نكورنزيزا (55 عاما).

واتخذ نكورنزيزا، الذي يرأس البلاد منذ عام 2005، قرارا مفاجئا منتصف عام 2018 بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

وجاء ذلك رغم أن الدستور الجديد الذي عدله بمقتضى استفتاء يسمح له بالترشح.

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وأثار إعلان الرئيس المنتهية ولايته ترشحه لولاية ثالثة عام 2015 جدلا واسعا أدخل البلاد الفقيرة في أزمة سياسية عميقة.

وتخللت تلك الأزمة أعمال عنف وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، أدت إلى وقوع 1200 قتيل ونزوح أكثر من 400 ألف شخص بين أبريل/نيسان 2015 وومايو/أيار 2017، وفق تقديرات المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا حول الموضوع.

وتم في الأيام الأخيرة تداول اسم الجنرال Hفاريست ندايشيمي بوصفه أحد المرشحين لخلافة نكورنزيزا.

ويعتبر ندايشيمي (52 عاما) إحدى الشخصيات المحورية التي تدير البلاد.

وشغل المرشح الرئاسي سابقا منصب وزير الداخلية والأمن العام، ورئيس الديوان العسكري والمدني للرئيس.

كما كان ندايشيمي أحد القادة العسكريين لحزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوات الدفاع عن الديمقراطية أثناء توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003 لإنهاء الحرب الأهلية في بوروندي التي أوقعت 300 ألف قتيل على الأقل بين عامي 1996 و2003.