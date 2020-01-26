- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالأحد 2020/1/26 07:08 م بتوقيت أبوظبي
شعار وزارة الخارجية الإماراتية
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، رعاياها لتأجيل السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى.
وقالت الخارجية الإماراتية على حسابها بموقع تويتر: "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة المواطنين، ندعو مواطني الدولة إلى تأجيل السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى".
ونصحت كافة المواطنين باتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الإمارات عبر قنواتها المختلفة والتي يتم إعادة نشرها على حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تؤكّد الخارجية الإماراتية للمواطنين المتواجدين في الخارج أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم.
وأشارت إلى أنه في الحالات الطارئة يرجى التواصل مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444.
كما دعت الخارجية الإماراتية المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
وأظهرت آخر الإحصائيات الرسمية وفاة نحو 56 شخصا في الصين بأحدث فيروسات الالتهاب الرئوي، التي ظهرت في مدينة "ووهان" الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وإصابة 2077 آخرين بالمرض الغامض منهم 2029 في الصين و48 حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدعو رعاياها لتأجيل السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.