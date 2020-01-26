القوات المسلحة الإماراتية تبدأ التحضير لـ"حصن الاتحاد 7"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نبهت القوات المسلحة الإماراتية المواطنين والمقيمين إلى توقع الأصوات العالية في منطقة الكورنيش بأم القيوين نظرا لاستعدادات عروض "حصن الاتحاد 7".
وأوضحت أن هذه الضوضاء الصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة، مع بدء التحضيرات لتلك العروض العسكرية المزمع إقامتها في شهر فبراير/شباط المقبل في الإمارة.
وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين والمقيمين عدم الاقتراب من منطقة تنفيذ عروض "حصن الاتحاد 7" حرصا منها على سلامة الجميع.
ويهدف العرض العسكري إلى إظهار القدرات المتطورة للقوات المسلحة الإماراتية وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعا واقية للوطن تحمي مكتسباته وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.
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