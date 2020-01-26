السودان .. الأمن يعتقل نائب البشير في قضية "انقلاب 89"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اعتقلت السلطات السودانية، الأحد، النائب السابق للرئيس المعزول، الفريق بكري حسن صالح على خلفية التحقيقات في انقلاب الإخوان والاستيلاء على مقاليد الحكم عام 1989.



ونقل موقع العين الإخبارية عن مصادر مطلعة قولها، إن قوة أمنية اقتادت الجنرال صالح من منزله إلى نيابة الخرطوم شمال، للتحقيق معه في الانقلاب العسكري، ويتوقع إحالته إلى السجن القومي "كوبر".

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وأوقفت النيابة قيادات إخوانية بارزة على خلفية التحقيقات في الانقلاب، من بينهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ومساعد البشير، إبراهيم السنوسي، وقائدي الأمن الشعبي أسامة عبدالله، ومحمد علي الفششوية، ويوسف عبدالفتاح.

كما تم التحقيق مع المعزول عمر البشير، ونافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه، في قضية انقلاب 89.

ويشمل البلاغ الذي دونه محامون سودانيون في مايو/أيار الماضي كل قادة الحركة الإسلامية السياسية المتورطين في تدبير الانقلاب العسكري على الحكومة الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي في 30 يونيو/تموز 1989.