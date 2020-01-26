برد_الرياض هاشتاج جديد على تويتر يوضح طقس العاصمة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تفاعل عشرات المغردين السعوديين مع هاشتاج "برد الرياض" الذي أطلق على تويتر، للتعبير عن تدني درجات الحرارة لمستويات قياسية في مثل هذا الوقت من العام.



وكانت الرياض قد شهدت خلال الساعات الماضية تدنياً في درجات الحرارة مع نشاط للرياح السطحية.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على الرياض والعديد من المناطق على مستوى المملكة.

يذكر أن د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، توقع أن يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق.

وتوقع الزعاق، أن يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش بعد أسبوعين بمشيئة الله.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين، درجة مقاسة ودرجة محسوسة، المقاسة هي التي تقيسها الأجهزة والمحسوسة هي التي تقيسها الأجساد وهي الأهم.