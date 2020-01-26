شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تطور مصلاً لمواجهة فيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 بدأت الصين في تطوير مصل لمواجهة فيروس كورونا الجديد الذي تسبب حتى الآن في وفاة ما لا يقل عن 56 شخصاً من بين 1975 شخصاً تأكدت إصابتهم في أراضيها، حسبما أفادت اليوم الأحد الصحافة المحلية في الصين. وبحسب صحيفة (الشعب) الرسمية، قال العالم شو وينبو التابع لمركز الوقاية والتحكم في الأمراض إن "منظمته تطور مصلاً لمواجهة فيروس كورونا بعدما تمكنت بنجاح من محاصرة السلالة الأولى من الفيروس".





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