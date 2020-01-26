موسكو: لا إصابات بكورونا على الأراضي الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

أكدت وزارة الصحة الروسية عدم تسجيل أي إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، في البلاد، مشيرةً إلى وجود سبع حالات إصابة بينها وفاة، في مناطق صينية على حدود روسيا. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد عن نائب وزير الصحة الروسي، أوليج سالاجاي قوله على حسابه على تليجرام "حتى الساعة:21 00 من يوم 25 يناير (كانون الثاني) لم يتم في روسيا تحديد أي حالات مؤكدة اختباريا للإصابة بالأمراض الناجمة عن النوع الجديد من فيروس كورونا". وأضاف سالاجاي: "سجلت في مناطق صينية واقعة على الحدود مع روسيا سبع حالات إصابة بمثل هذه الأمراض، بينها حالة وفاة واحدة". وكانت وسائل إعلام صينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 56 شخصاً على الأقل بالإضافة إلى اصابة 1975 شخصاً بالمرض، وذلك مع استمرار انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي، وفقا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين. وأوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن عدد المصابين يتضمن 324 شخصا حالتهم حرجة.

