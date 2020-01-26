كوبا تتهم أمريكا بـ"تدمير" علاقاتها مع بوليفيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

اتهمت هافانا الحكومة المؤقتة في بوليفيا بالسعي لتدمير العلاقات بين البلدين منذ توليها السلطة العام الماضي وذلك إلى حد ما نتيجة ضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بعد يوم واحد من تعليق بوليفيا العلاقات الدبلوماسية مع كوبا. وكانت كوبا التي يحكمها الشيوعيون حليفاً رئيسياً للرئيس اليساري السابق إيفو موراليس الذي استقال في خضم أزمة سياسية واحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) ودعمت تأكيده بأنه أطيح به في انقلاب مدعوم من الخارج. وفي الوقت نفسه حاولت رئيسة بوليفيا المحافظة المؤقتة جنين أنييس توثيق علاقاتها مع إدارة ترامب التي تفرض عقوبات على كوبا. وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان أمس السبت إن "السلطات المؤقتة أطلقت حملة شرسة من الأكاذيب ضد كوبا.. و لا سيما ضد التعاون الطبي الكوبي محرضة على العنف ضد موظفيها". وأضاف "ليس من قبيل الصدفة أن تتزامن الوقائع التي تم ذكرها هنا مع حملة أمريكية ضارية ذات دوافع سياسية ضد التعاون الطبي الدولي الذي توفره كوبا لعشرات الدول". وقالت وزارة الخارجية الكوبية أيضاً إن المسؤولين الأمريكيين "مارسوا ضغوطاً على بوليفيا كي تجعل العلاقات تتدهور مع كوبا" منذ رحيل موراليس. ولم يتسن الاتصال بالخارجية الأمريكية للتعليق على ذلك.

