شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين: قدرة فيروس كورونا على الانتشار تزداد قوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 قال وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي اليوم الأحد إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع. وأضاف ما شياوي، متحدثاً في إفادة صحافية، أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد، الذي أدى لوفاة 56 شخصاً حتى الآن، محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير معلومة بالنسبة لها.





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