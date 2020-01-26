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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الألماني يستأنف تدريب قوات كردية في شمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
استأنف الجيش الألماني تدريب قوات أمن كردية في مدينة أربيل شمالي العراق، بعدما توقف حديثاً في أعقاب تصعيد الوضع في العراق. وأوضح الجيش الألماني صباح اليوم الأحد أن ذلك تم بعد صدور قرار مقر قيادة العمليات الخاص بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش وبالتعاون مع شركاء متعددي الجنسيات، لافتاً إلى أنه تم استئناف عملية التدريب منذ الساعة السادسة صباحا (بتوقيت ألمانيا). ورغم ذلك، تظل مهمة التدريب في وسط العراق متوقفة في الوقت الحالي. وكان تم سحب الجنود والوحدات الألمانية من وسط العراق بعدما استهدفت الولايات المتحدة، قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بقصف جوي ليلة الثالث من يناير (كانون الثاني) الجاري، وأعقب ذلك بأيام هجمات انتقامية من إيران استهدفت قواعد عسكرية في العراق يتمركز بها جنود أمريكيون.
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