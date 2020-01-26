هدوء بساحات التظاهر في بغداد وسط انتشار أمني كبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

تشهد ساحة التحرير والساحات المحيطة بها في العاصمة العراقية بغداد، هدوء اليوم الأحد، وسط انتشار كبير للقوات العراقية. يأتي ذلك بعد يوم من المصادمات بين القوات العراقية ومتظاهرين في ساحة الخلاني، تسبب بإصابة أكثر من 30 بحالات اختناق جراء استخدام الغازات المسيلة للجموع واحراق عدد من خيم وسرادق الاعتصام. وقال شهود عيان، إن مئات الطلاب توافدوا اليوم إلى ساحة التحرير التي اكتظت بالمتظاهرين المطالبين بإصلاح العملية السياسية والإسراع بتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة والتأكيد على الثبات في ساحة التحرير حتى تتحقق مطالب المتظاهرين. وشهدت شوارع جسر محمد القاسم وجسر الأحرار وشارع النضال حركة طبيعية بعد انسحاب المتظاهرين منها، فيما تجري الاستعدادات لاعادة افتتاح جسر السنك المؤدي إلى ساحة الخلاني.

