شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تجلي رعاياها من ووهان تخوفاً من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد إن الحكومة تعمل مع السلطات الصينية لترتيب رحلة طيران لإجلاء أي مواطن ياباني يرغب في العودة من مدينة ووهان الصينية التي يُعتقد أن‭‭ ‬‬فيروس كورونا ظهر بها أولاً العام الماضي. ودفع تفشي الفيروس السلطات إلى وضع قيود على التنقل داخل الصين وفرض إغلاق على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة حيث تم وقف جميع وسائل النقل باستثناء سيارات الطوارئ. وأصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص في أنحاء العالم حتى الآن وأودى بحياة 56 شخصاً في الصين.





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