وزير الصحة السعودي: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة اليوم الأحد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وشدد على أن وزارته نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي للفيروس. وقال الوزير، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الوزارة قامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة، حيث يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من جمهورية الصين، وأيضاً المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة". وأوضح أن "مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له". ويذكر أن مركز القيادة والتحكم قد أوضح سابقاً أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة: الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة. في السياق، دعت السفارة السعودية في الصين على موقع "تويتر"، السبت، المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان الصينية إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا. هذا وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ديسمبر (كانون الأول)في مدينة ووهان الصينية حوالي 1300 شخص في البلاد، وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة. وفي وقت سابق اليوم، أقر الرئيس شي جين بينغ، السبت، أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 56 شخصاً "يتسارع" ويضع الصين في "وضع خطير".

