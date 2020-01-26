سوريا: القوات الحكومية تسيطر على عدة بلدات أثناء تقدمها في إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام سورية رسمية اليوم الأحد إن قوات الحكومة سيطرت على عدة بلدات في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، مع تجدد مساعي الرئيس السوري بشار الأسد لاستعادة السيطرة على آخر معقل للمعارضة المسلحة في البلاد. وفر مئات الآلاف من إدلب في الأسابيع الماضية مع تكثيف الضربات الجوية التي تنفذها القوات السورية والروسية بهدف طرد المعارضة المسلحة من معقلها الأخير في الحرب الأهلية المستمرة منذ ما يقرب من 9 سنوات. وقال المرصد إن "6بلدات في ريف إدلب أصبحت تحت سيطرة قوات الحكومة خلال 24 ساعة الماضية". وأضاف المرصد أن "تقدم القوات الحكومية المدعومة بقصف جوي روسي مكثف قربها من أطراف معرة النعمان وهي مركز حضري استراتيجي على بعد نحو 33 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة إدلب وتقع على طريق سريع بين دمشق وحلب".

