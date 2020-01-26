أسرة كويتية ترصد مكافأة مالية لمن يعثر على ”دحدوح“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365_وكالات

رصدت أسرة كويتية 500 دينار لمن يعثر أو يدلي بمعلومات عن كلبها المدلل ”دحدوح“، الذي فقدته قبل أيام بعد أن عاش معها أكثر من 11 عاما.



وقال عبدالعزيز صاحب الكلب: ”دحدوح دخل بيتنا وكان عمره أياما، حيث أهداه لنا عمي الذي أخذه من صديق له يتاجر بالكلاب، وذلك في العام 2008، وعاش مع عائلتي التي تتكون من والدتي وأختي وأنا، حيث ارتبطنا به وأصبح جزءا منا ويعيش معنا كل تفاصيل حياتنا“.

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وأضاف: ”بعد أن كبرنا وتزوجنا أنا وأختي، استمر دحدوح مع والدتي التي تولعت به أكثر، وأصبح لا يفارقها إلى أن أتى يوم الجمعة الماضية، وفي تمام الساعة الثانية، فوجئنا باختفاء دحدوح من منطقة الجابرية“.

وأوضح: ”لا نعرف عنه شيئا حتى مساء أمس، وقد استنفدنا كل محاولات البحث عنه في كل شوارع المنطقة، وأتمنى أن لا يكون قد تعرض لمكروه حتى يعود سالما إلى حضن والدتي“.

وأوضح عبدالعزيز أن ”الكلب ذكر، لونه أشقر، وشعره متوسط، وعمره 11 عاما، وصغير الحجم، وغير مؤذ، وليس عليه طوق أو علامة مميزة“، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وقال: ”رصدنا مكافأة 500 دينار لمن يعثر على دحدوح أو يدلي بأي معلومات عنه، وأطالب كل من يعثر عليه أن لا يؤذيه وأن يحسن معاملته من باب الرفق بالحيوان“، مشيرا إلى أنه ”من شدة ارتباط أفراد العائلة بدحدوح، فقد تسابق الكل للمشاركة في مبلغ المكافأة لمن يعثر عليه“.