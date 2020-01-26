إعلان أحادي.. إسرائيل تقرر السماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية للمرة الأولى

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، عن قرار يسمح لمواطنيها بدخول المملكة العربية السعودية لأول مرة.

وأصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قراراً يسمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول السعودية للمرة الأولى، وذلك إما لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال أعمال إسرائيليين وسعوديين.

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ونشر الخبر الحساب الرسمي لـ "إسرائيل بالعربية"، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكداً أن وزير الداخلية أصدر القرار بالتنسيق مع الخارجية وجهات معنية أخرى.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" إن تلك الخطوة ستسمح للإسرائيليين بزيارة المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة كما ستفتح الباب أمام زيارات رجال الأعمال الإسرائيليين للسعودية.

وأوضحت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن القانون يتضمن شرطاً وحيداً وهو "الحصول على دعوة من أحد المسئولين السعوديين".