إجلاء عدد من السيارات احتجزتها الثلوج في عكار وتحذير من تكون الجليد

قامت الجرافات التابعة ل​وزارة الأشغال العامة​ ولاتحاد بلديات ​جرد القيطع​ تعمل على توسيع الطرق الرئيسية التي تعبر سهلات ​القموعة​، لاستيعاب ضغط سيارات المتنزهين الذين توافدوا من عكار ومناطق لبنانية عدة، للتنزه في الطبيعة التي غطتها ​الثلوج​.

ووجه رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة الجرد خالد ديب نداء، تمنى فيه من جميع المتنزهين ضرورة مغادرة المنطقة قبل ​الساعة​ السادسة مساء، نظرا لتدني ​درجات الحرارة​ وتكون طبقة من الجليد، وذلك حرصا على سلامتهم.

ولفت ديب الى ان جرافات الأشغال والإتحاد وبمؤازرة من شرطة ​بلدية فنيدق​ عملت على إجلاء عدد من السيارات التي احتجزتها الثلوج.