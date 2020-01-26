البعريني: من واجبنا العمل لأجل عكار والتكاتف في ظل هذه الأزمة المعيشية

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ أنه "من واجبنا العمل سويا لأجل عكار كلها، وأن نتكاتف في ظل هذه ​الأزمة​ المعيشية الصعبة التي يعيشها الوطن".

وخلال إستقباله وفودا شعبية بحثت معه في شؤون حياتية ومطلبية تخص ​منطقة عكار​، شدد البعريني على أن "همه الأول والأخير منطقته عكار وهو جندي لها".