أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني أنه "من واجبنا العمل سويا لأجل عكار كلها، وأن نتكاتف في ظل هذه الأزمة المعيشية الصعبة التي يعيشها الوطن".
وخلال إستقباله وفودا شعبية بحثت معه في شؤون حياتية ومطلبية تخص منطقة عكار، شدد البعريني على أن "همه الأول والأخير منطقته عكار وهو جندي لها".
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: من واجبنا العمل لأجل عكار والتكاتف في ظل هذه الأزمة المعيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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