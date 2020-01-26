أوضح المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في بيان، أن " الحريري لا يملك سوى عقار واحد هو منزله في بيروت (بيت الوسط)"، مشيراً الى ان "باقي العقارات التي كان قد ورثها عن الرئيس رفيق الحريري، فقد تنازل عنها لأخوته بموجب وكالات، علما ان الغالبية الساحقة من العقارات التي كان يملكها الاخير في لبنان كان قد اشتراها في الفترة التي سبقت توليه اي مسؤوليات سياسية".
ويأتي هذا التوضيح، بعد تقرير كان قد نشر على احدى القنوات الاعلامية حول امتلاك الحريري ٧١ عقارًا في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي للحريري: الحريري لا يملك سوى عقار واحد هو منزله ببيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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