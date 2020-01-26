المكتب الاعلامي للحريري: الحريري لا يملك سوى عقار واحد هو منزله ببيروت

أوضح المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في بيان، أن " الحريري لا يملك سوى عقار واحد هو منزله في ​بيروت​ (​بيت الوسط​)"، مشيراً الى ان "باقي ​العقارات​ التي كان قد ورثها عن الرئيس ​رفيق الحريري​، فقد تنازل عنها لأخوته بموجب وكالات، علما ان الغالبية الساحقة من العقارات التي كان يملكها الاخير في ​لبنان​ كان قد اشتراها في الفترة التي سبقت توليه اي مسؤوليات سياسية".

ويأتي هذا التوضيح، بعد ​تقرير​ كان قد نشر على احدى القنوات الاعلامية حول امتلاك الحريري ٧١ عقارًا في لبنان.