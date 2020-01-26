دبوق: مجلس الجنوب كان ولا يزال صاحب اليد البيضاء في تنمية الجنوب

اعتبر رئيس ​اتحاد بلديات قضاء صور​ ​حسن دبوق​، في بيان، ان "​مجلس الجنوب​ كان ولا يزال صاحب اليد البيضاء في تنمية الجنوب كما أراده الإمام المغيب السيد ​موسى الصدر​، ولطالما أثبت المجلس بقيادة رئيسه ​قبلان قبلان​ انه نصرة للجنوب وأهله، ودعامة لحفظ صموده"، معرباً عن استنكار الاتحاد لـ"الحملة المشبوهة التي تطاول مجلس الجنوب ورئيسه، والتي يراد منها التطاول على شخص رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ صاحب الفضل الأول في تنمية كل الجنوب ومتجها الى إرساء التنمية الشاملة لكل منطقة محرومة في ​لبنان​"، لافتاً الى انه "كان على الحراك ان يتظاهر ويعتصم ويجول في المكان الصحيح بدلا من الانحراف عن المسار المطلبي المحق، حيث ان مجلس الجنوب بدون أدنى شك هو قدوة لكل مؤسسة هدفها التنمية، وإنجازاته خير دليل على ذلك".

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