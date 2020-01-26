النشرة: حراك صيدا نظم تظاهرة تحت شعار لا لحكومة المحاصصة لا ثقة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه "نظم حراك المدينة الاحتجاجي في اليوم الثاني بعد المئة على "​الانتفاضة​ الشعبية" في ​لبنان​، ​تظاهرة​ تحت شعار "لا لحكومة ​المحاصصة​.. لا ثقة"، انطلقت من أمام محطة كهرباء عبرا مرورا ببلدة عبرا نفسها، مفرق الخروبة ​الهلالية​، دوار "القناية" وصولا الى "ساحة ​الثورة​" عند تقاطع ايليا، وذلك وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني و​قوى الامن الداخلي​، وقد رفع المشاركون الاعلام اللبنانية ولافتات تؤكد على مطالبهم العدالة في وقف ​الفساد​ والهدر والمحاصصة، معتبرين انه لا ثقة ب​الحكومة​ الحالية".

ولفت المراسل الى "مشاركة مختلف مجموعات "حراك صيدا"، حيث شارك للمرة الاولى عدد من العلماء والمشايخ، على ان تشهد "ساحة الثورة" للمرة الاولى مشاركة من عاصمة ​الشمال​ ​طرابلس​، تحت عنوان "تحية تضامن مع عاصمة ​الجنوب​ صيدا"، بحضور المنشد ابراهيم الاحمد والاستاذ بلال مواس والاستاذ محمد اسماعيل".