افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، انه "نظم حراك المدينة الاحتجاجي في اليوم الثاني بعد المئة على "الانتفاضة الشعبية" في لبنان، تظاهرة تحت شعار "لا لحكومة المحاصصة.. لا ثقة"، انطلقت من أمام محطة كهرباء عبرا مرورا ببلدة عبرا نفسها، مفرق الخروبة الهلالية، دوار "القناية" وصولا الى "ساحة الثورة" عند تقاطع ايليا، وذلك وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، وقد رفع المشاركون الاعلام اللبنانية ولافتات تؤكد على مطالبهم العدالة في وقف الفساد والهدر والمحاصصة، معتبرين انه لا ثقة بالحكومة الحالية".
ولفت المراسل الى "مشاركة مختلف مجموعات "حراك صيدا"، حيث شارك للمرة الاولى عدد من العلماء والمشايخ، على ان تشهد "ساحة الثورة" للمرة الاولى مشاركة من عاصمة الشمال طرابلس، تحت عنوان "تحية تضامن مع عاصمة الجنوب صيدا"، بحضور المنشد ابراهيم الاحمد والاستاذ بلال مواس والاستاذ محمد اسماعيل".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حراك صيدا نظم تظاهرة تحت شعار لا لحكومة المحاصصة لا ثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.