الطبش: غياب الموازنة لعدم مثول حكومة ممنوحة الثقة يُشكل سابقة دستورية

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الى ان "الخيار بين مناقشة موازنة لم تعدّها ​الحكومة​ الحالية وبين غياب ​الموازنة​ لعدم مثول حكومة ممنوحة الثقة يُشكل سابقة دستورية".

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