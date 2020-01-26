وزير الصحة بعد استقبال القطان: لن يحتاج المريض البقاء عند باب المستشفى

تمنى رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ خلال زيارة تهنئة لوزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​، في دارته، أن "تكون هذه ​الحكومة​ على مستوى رؤى وتطلعات ​الشعب اللبناني​، وأن يكون ​البيان الوزاري​ كما يحب الشعب اللبناني، وأن يحفظ معادلة الشعب والجيش والمقاومة".

بدوره شدد مرتضى على انه "سيتم العمل من القلب إلى القلب في ​وزارة الزراعة​، ولا مجال لأي كان أن يحدث خللا ويضر ب​المزارعين​، ويجب أن تسير كل الأمور في إطارها الصحيح"، مؤكدا أنه إلى "جانب أصغر فلاح وأكبر فلاح، وأنه يستمع للجميع وسيعمل ليكون عند حسن ظنهم".

هذا وزار القطان والوفد المرافق دارة وزير ​الصحة​ حسن حمد في مدينة بعلبك، حيث اوضح الاخير عن "وجود خطط لحماية المواطن، وان صحة الوطن من صحة المواطن، وان المريض لن يحتاج الى البقاء عند باب المستشفى، لأن من حق كل مواطن أن يحصل على الخدمة الصحية من دون منة من أحد".