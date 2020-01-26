سرقة محل لبيع الطيور النادرة بصور والقوى الامنية تفتح تحقيقاً بالحادث

أقدم مجهولون بواسطة الكسر والخلع، على "سرقة محل لبيع ​الطيور​ وأسماك الزينة في محلة ​جل البحر​ في صور، وقدرت المسروقات بأكثر من 15 مليون ليرة، وتضمنت بعض الطيور النادرة من الكنارات وعلفها". هذا وحضرت عناصر من ​القوى الأمنية​ و​مخابرات الجيش​ الى المكان، وعملت على "التدقيق في كاميرات المراقبة لإحدى المؤسسات المجاورة وفتحت تحقيقا بالحادث".

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