أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في حديث تلفزيوني، ان "​القضاء​ السويسري أصدر قانونًا أجاز فيه للدولة اللبنانية الإطلاع على كلّ الحسابات المصرفية للبنانيين في مصارف ​سويسرا​ اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2020"، لافتاً الى ان "التمسّك باستعادة ​الأموال المنهوبة​ إنتقامٌ من كلّ الطبقة السياسيّة التي أفقرت الشعب على مدى سنوات وعقود"، موضحاً "موافقته على عدم دستورية مناشقة ​الموازنة​ في ظلّ ​حكومة​ لم تنل الثقة بعد، ولكنّ قرار المشاركة في جلسة الغد يعود لـ"تكتل الجمهورية القويّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: قضاء سويسرا سمح بالإطلاع على حسابات اللبنانيين المصرفية منذ 1-1-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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