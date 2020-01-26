أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، خلال مؤتمر صحفي مشترك من ​الجزائر​، مع نظيره الجزائري عيد المجيد تبون ان "الموقف المتناقض للدول الأوروبية له دور في تعميق ​الأزمة​ الليبية، ولا حل للأزمة عسكرياً، ويجب متابعة تطبيق قرارات ​مؤتمر برلين​ الأخير حول الأزمة"، كاشفاً عن "اجراء اتصالات مكثفة مع بلدان المنطقة واللاعبين الدوليين لوقف ​إطلاق النار​ والعودة للحوار السياسي"، لافتاً الى "ضرورة عدم السماح بتحويل ​ليبيا​ إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية وبارونات الحرب، ومواصلة العمل من أجل وقف نزيف الدماء في ليبيا، وان ​تركيا​ ستواصل البقاء إلى جانب أشقائها الليبيين بكل إمكاناتها المتاحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تركيا ستواصل البقاء إلى جانب أشقائها الليبيين بكل إمكاناتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.