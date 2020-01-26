وسائل اعلام صينية: ابتكار علاج جديد لفيروس الكورونا اختبر بنجاح على 7 مصابين

افادت وسائل اعلام صينية عن "ابتكار علاج جديد لفيروس ​الكورونا​ اختبر بنجاح على 7 مصابين". هذا وتوقع رئيس بلدية ووهان الصينية بـ"إصابة الف حالة اضافية بالفيروس".

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