الجيش المالي: مقتل 19 عسكريا بهجوم مسلح وسط مالي

أعلن الجيش المالي، في بيان، عن "مقتل 19 عسكريا جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون، على معسكر للقوات المسلحة وسط البلاد"، مشيراً إلى أن "الهجوم وقع في الساعة السادسة صباحا في منطقة سوكولو قرب بلدة نيانو، وأن المسلحين نهبوا بعض المعدات العسكرية وأتلفوا الثقيلة منها".
هذا وتقع منطقة سوكولو قرب الحدود مع موريتانيا وتبعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة المالية باماكو.
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