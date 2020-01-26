الجيش المالي: مقتل 19 عسكريا بهجوم مسلح وسط مالي

أعلن ​الجيش المالي​، في بيان، عن "مقتل 19 عسكريا جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون، على معسكر للقوات المسلحة وسط البلاد"، مشيراً إلى أن "الهجوم وقع في ​الساعة​ السادسة صباحا في منطقة سوكولو قرب بلدة نيانو، وأن المسلحين نهبوا بعض المعدات العسكرية وأتلفوا الثقيلة منها".

هذا وتقع منطقة سوكولو قرب الحدود مع ​موريتانيا​ وتبعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة المالية باماكو.