وزير خارجية عمان يبحث مع ظريف أمن الملاحة في هرمز

أعلنت ​وزارة الخارجية العمانية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "لقاء جمع وزير خارجية ​سلطنة عمان​، يوسف بن علوي بن عبد الله، بنظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​"، مشيرة إلى أن "أجندة المفاوضات بين الوزيرين شملت العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص أمن الملاحة في ​مضيق هرمز​، واستمرار التعاون والحوار بغية ضمان حرية الملاحة البحرية وتأمين إمدادات ​الطاقة​ للجميع".

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