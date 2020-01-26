رئيسي: دم سليماني بداية لوضع نهاية لتواجد المستكبرين في المنطقة

أعلن رئيس ​السلطة​ القضائية ال​إيران​ية ابراهيم رئيسي، "ان دم قائد ​فيلق القدس​ سابقاً الفريق ​قاسم سليماني​ بمثابة نقطة البداية لوضع نهاية لتواجد المستكبرين في المنطقة"، مشدداً على "ضرورة شرح أهداف ومبادئ ​الثورة الإسلامية​ في أيام عشرة الفجر، وهي تسمية تطلق على الأيام العشرة التي تحتفل فيها إيران بمناسبة ذكرى عودة الامام الخميني إلي إيران"، مشيراً الى "الجهاد الملهم لسليماني في مكافحة القوى الاستكبارية في المنطقة"، لافتاً الى ان "الجميع لاحظ كيف حاول أشد المنتهكين لحقوق الإنسان في كل مكان ب​العالم​ تصنع الأسى إزاء ​ضحايا​ حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية، والتغطية على الحدثين الهامين المتمثلين بالتشييع المليوني لجثمان سليماني وإذلال الهيمنة العسكرية الأميركية باستهداف قاعدة عين الأسد".

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