الرئيس الجزائري يعلن عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا بدعوة من أردوغان

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، عن "زيارة مرتقبة له إلى تركيا بدعوة من أردوغان لبحث التعاون بين البلدين"، موضحاً انه "وافق على منح قطعة أرض لبناء سفارة جديدة لأنقرة وفق طراز معماري تركي، وعلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في أقرب وقت".
ومن جهته اعلن أردوغان عن "توقيع اتفاقية مع تبون لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى".
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