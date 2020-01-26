الرئيس الجزائري يعلن عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا بدعوة من أردوغان

أعلن ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، خلال ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نظيره التركي ​رجب طيب اردوغان​، عن "زيارة مرتقبة له إلى ​تركيا​ بدعوة من ​أردوغان​ لبحث التعاون بين البلدين"، موضحاً انه "وافق على منح قطعة أرض لبناء سفارة جديدة ل​أنقرة​ وفق طراز معماري تركي، وعلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات ​دولار​ في أقرب وقت".

ومن جهته اعلن أردوغان عن "توقيع اتفاقية مع تبون لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى".