شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "خارجية النواب" تواصل مناقشة اتفاقية الإعفاء المتبادل لحاملى الجوازات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، فى اجتماع لها برئاسة النائب كريم درويش، اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 663 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019". وقال النائب طارق الخولى، أمين سر اللجنة، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن اللجنة ستلتقى غداً السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، لمزيد من الدراسة، بحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة، إلى جانب أعضاء اللجنة، لفتح نقاش موسع حول قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاقية. يأتى ذلك فى الوقت الذى أجلت فيه لجنة النقل والمواصلات فى اجتماع لها، برئاسة النائب هشام عبد الواحد اليوم، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية" وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019، لحين حضور رئيس الهيئة. Advertisements كما تناقش اللجنة أيضاً غداً، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.

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