"نقل البرلمان" تؤجل مناقشة قرض لـ"السكك الحديد" لحين حضور رئيس الهيئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية" وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019. وقررت اللجنة تأجيل الاجتماع، لحين حضور رئيس الهيئة، لتوجيه عدد من الأسئلة والاستفسارات من قبل اللجنة على القرار، منها طريقة سداد القرض، وتحديد سعر التذكرة، والضمان السيادى الخاص بالقرار، وشدد الأعضاء على عدم الموافقة على أى قرار معروض أمام اللجنة، إلا بعد مناقشته من كافة أبعاده. Advertisements كما تناقش اللجنة أيضاً فى اجتماع غداً، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على إتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.

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