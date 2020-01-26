طلب إحاطة حول إهمال طرق الدلتا الرئيسية.. ونائب يهدد بإحالة الملف للنيابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد النائب سعيد طعيمة بإحالة طلب الإحاطة الذى قدمه بخصوص الإهمال فى الطرق الرئيسية بالدلتا، إلى النيابة العامة، أو حضور وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة الملف بشكل جاد، مشدداً: "لابد أن تتعامل الحكومة بشكل أكثر جدية مع البرلمان". وقال النائب فى طلب الإحاطة، إن طريق قويسنا - بركة السبع الزراعى أصبح يشبه فخ وسبه فى جبين الطرق ولا يصلح للسير عليه، وطريق طنطا - المحلة الذى يربط وسط الدلتا بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وهذا الطريق أصبح لا يفى بالغرض الذى أنشأ من أجله، وطريق زفتى - طنطا الجديد الذى أصبح مقلب للقمامة ومخلفات البناء وأصبحت الكبارى التى أنشئت على قنوات الرى لا تصلح فيما بعد وظل الانتظار للانتهاء منه أكثر من عشر سنوات. Advertisements وتابع النائب: "لقد قامت الدولة بجهد كبير فى تطوير وإقامة شبكة الطرق طبقاً للبرنامج الذى وضعه الرئيس السيسى، ولكن الهيئة العامة للطرق والكبارى تناست الطرق الرئيسية بالدلتا، والتى كانت فى وقت من الأوقات هى الشرايين الأساسية للدولة".

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