شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تناقش "ختامى موازنة البرامج والأداء" لوزارة القوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود عبد السلام، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن وزير النقل والمواصلات أعطى تعليماته بإرسال الأوراق كاملة للعاملين بالمكافأة الشاملة بالهيئة العامة للطرق والكبارى إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لنقلهم على الباب الأول حتى يمكن تثبيتهم، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، بشأن عمال المكافأة الشاملة العاملين بالهيئة العامة للطرق والكبارى الذين مر عليهم أكثر من خمس سنوات على الباب السادس ولم يتم نقلهم إلى باب أول.

وأشار "عبد السلام"، إلى أن وزارة المالية وافقت علي تثببت هؤلاء العاملين، وتم تثببتهم وعددهم 125 عاملا .

وقال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة: "أول مرة يتم حل مشكلة عمال يعملون بالمكافأة الشاملة قبل مناقشة طلب الإحاطة الخاص بهم، وأتمني أن تحل مشاكل جميع العاملين بالمكافأة الشاملة بجميع الوزارات".

وطالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، بأن يكون جميع الوزراء مثل وزير النقل حتي يمكن حل مشكلة جميع العاملين بمكافآت شاملة بالوزارات حتي يستقروا.

وقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، الشكر لوزير النقل على سرعة الانتهاء من العمالة المؤقتة.

وأوصت لجنة القوى العاملة، بتوجيه خطاب إلي وزير المالية للانتهاء من مشكلة عمال التشجير.

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كما ناقشت اللجنة حساب ختامي موازنة البرامج والأداء لوزارة القوى العاملة لعام 2019/2018، وتم مناقشة قطاع السلامة والصحة المهنية، وستستكمل مناقشة باقي القطاعات في احتماعات اللجنة القادمة.

وقالت مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إن الهدف هو الحفاظ علي العامل وصاحب العمل، وإن هناك عجز في المفتشين، وتم إدخال نظام المراقبة الالكتروني حتي يمكن تسهيل المراقب.

وطالب النائب محمد وهب الله، بمعرفة الأمراض بالمنشآت، وهل تم علاجها، وضرورة أن توجد علاقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وبين إدارة الصحة والمهنية بوزارة القوى العاملة.

وطالبت النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بوجود أوراق لمعرفة عدد المشاكل وما هي المشاكل الموجودة بالمنشآت، وهل تم حلها لصالح العاملين، وهل هناك أمراض خطيرة، وما هي، وعدد العمال المصابين وهل تم علاجهم أم لا.

وقالت وكيل اللجنة، مايسة عطوة، إنه يمكن سد العجز في العمالة في المفتشين التابعين لإدارة السلامة والصحة المهنية، ويمكن الاستعانة بالعاملين بالصناديق الخاصة وتدريبهم.