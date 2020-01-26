شكرا لقرائتكم خبر عن لاكتساب الثقافة البرلمانية.. وفود طلابية تشارك بالجلسة العامة لـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعدد من طلاب المدارس ومجموعة جمعية تنمية وطن، وحضورهم فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك فى إطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية خاصة بين طلاب المدراس والجامعات.

وقال رئيس مجلس النواب:"نرحب بمجموعة جمعية تنمية وطن بمحافظات الإسكندرية، السويس، المنوفية، دمياط، القليوبية، ومجموعة طلبة وطالبات المدرسة البريطانية بالمنيا، ومجموعة إدارة دار السلام التعليمية، نرحب بهم فى مجلس النواب"

وجدير بالذكر، أن مجلس النواب ناقش خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وجاء فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.

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وتقضى المادة الأولى من مشروع القانون، باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.

ويهدف المشروع إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الددولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات، كما يأتى المشروع أيضا فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.