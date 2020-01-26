شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال عن غياب وزيرة الصناعة: قولت مش هناقش قانون من غير الوزير المختص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة مشروع قانون مقدماً من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ورصد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان غياب وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفيتن جامع عن الجلسة.

وسأل عبد العال: "أين وزيرة الصناعة"، ورد عليه المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، موضحا أنه أبلغ الوزيرة بالأمس، وأن هناك ممثلا عنها سيحضر الجلسة، وهو ما رفضه الدكتور عبد العال قائلا: "قولنا قبل كدا إن الوزير يحضر شخصيا، وقلت قبل كدا مش هناقش قانون دون حضور الوزير المختص"، وقال وزير شئون المجالس النيابية "ممكن الوزيرة تحضر بكرة، محدش جه من عندها لحد دلوقتى".

Advertisements

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة.

وجاء المشروع فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.