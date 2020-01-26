ننشر أسعار وموعد تخصيص وحدات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنه من المقرر البدء في تخصيص شقق العاملين بالوزارات المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، مارس المقبل، موضحًا أن الوحدات تقع في مدينة بدر ووصلت نسبة التنفيذ لـ62%.

وأضاف عمارة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى من شقق موظفي الحكومة بحي الوزارات في العاصمة الإدارية، تصل لـ9024 شقة بمساحات تتراوح بين 115 إلى 118 متر، مشيرًا إلى أن الشقق سيتم تسليمها للحاجزين كاملة التشطيبات، بجودة عالية، حيث تتكون كل شقة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، كما يوجد "أسانسير" في كل عمارة.

ولفت "عمارةَ" إلى أن طرح الشقق سيكون بشروط ومدد سداد ميسرة تصل إلى 15 عامًا، بفوائد بنكية، مؤكدًا أن الشقة من المقرر أن يصل سعرها إلى 448 ألف جنيه.

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وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية تقع بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق "الروبيكي" الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتبعد عن العاصمة الإدارية 10 دقائق فقط.

وأوضح "عمارةَ"، أنه يتم تدشين مرحلة جديدة لصغار الموظفين، المقرر نقلهم للعمل في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث يتم تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 36 مبنى يسع 29 وزارة، وتتولى وزارة التخطيط عملية تنظيم نقل الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية.

يذكر أن العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أنه اعتبارًا من يونيو 2020 سيتم نقل الوزارات من القاهرة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.