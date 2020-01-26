للمرة الأولى.. إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود

للمرة الأولى، أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، السماح للمواطنين الإسرائيليين بزيارة المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الداخلية الغسرائيلية في بيان نشرته صحيفة "هآرتس"، إن وزير الداخلية أرييه درعي، وقّع يوم الأربعاء الماضي، توجيهًا يسمح للإسرائيليين بزيارة السعودية.

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جاء القرار بالتنسيق مع مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، التي قالت إنه سوف يُسمح بالسفر إلى السعودية عندما يكون لأغراض الطقوس الدينية خلال الحج والعمرة، أو لرحلة عمل محدودة لمدة تصل إلى 90 يومًا.

وأوضح البيان، أن هذا يظل مشروطًا بأن يكون هذا الشخص يحمل دعوى من مسؤول سعودي، وألا يكون هناك ما يمنع من دخول هذا الشخص إلى السعودية.

قبل توقيع القرار، كان المواطنون حامي الجنسية الإسرائيلية يسافرون إلى السعودية دون تصريح رسمي.