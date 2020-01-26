زعم خطف أتوبيس سياحي.. ضبط شاب بتهمة البلاغ الكاذب في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، من ضبط شاب من بقرية السمطا بدشنا، بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، بعد أن أبلغ النجدة كذبًا باختطاف أتوبيس سياحي في قنا.
وتلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية يفيد قيام أحد الاشخاص، بالاتصال بالنجدة، والإبلاغ عن خطف أتوبيس سياحي.
وكشفت التحريات أن المتهم أبلغ النجدة عن قيام مسلحين بخطف أتوبيس سياحي، حيث أبلغ النجدة عن طريق الرقم 122 بالواقعة المزعومة، وجرى تحويل البلاغ إلى إدارة نجدة أسوان، والتي أبلغت إدارة نجدة قنا بالواقعة.
تبين أن المُبلغ من مركز دشنا، وبعد 4 ساعات من الفحص والبحث وبانتقال القيادات الأمنية إلى دشنا، توصلت التحريات أن المبلغ يُدعى "محمد. ج. م"، 23 عامًا، مقيم في منطقة السمطا بمركز دشنا.
تحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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