أول تحرك من التعليم العالي بشأن الطلاب المصريين في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بدولة الصين؛ لمتابعة أحوالهم عقب الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا" بالصين.

وأشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات عاجلة لمتابعة هؤلاء الطلاب، وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة "ووهان" للاطمئنان عليهم.

وشدد عبدالغفار، على تكليف فريق عمل من الإدارة العامة بالبعثات ولجنة ترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالوزارة بالتعامل السريع والفوري ومتابعة الدارسين بشكل دوري سواء داخل جمهورية مصر العربية أو في جمهورية الصين الشعبية؛ بهدف متابعة الحالة الصحية للطلاب المصريين وأعضاء هيئة التدريس، والتواصل المباشر والرد على أية أسئلة تتعلق بالحالة الصحية، فضلًا عن التعرف على كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال المراسلة عبر البريدين التاليين:

1- [email protected]

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2- [email protected]

وأضاف التقرير أنه تم التواصل أيضًا مع السفير محمد البدري السفير المصري بالصين، وأفاد بأنه تم تسجيل جميع الطلاب على موقع السفارة المصرية بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.

وأكد عبد الغفار، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في حالة وجود حالات يشتبه في إصابتها بفيروس الكورونا المستجدة.

جدير بالذكر أنه لم يتم تسجيل أية حالات اشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا في المستشفيات الجامعية حتى الآن.