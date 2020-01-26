انتشال جثة طالب من مياه نهر النيل في القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية، اليوم الأحد، جثة طالب جرى العثور عليها في نهر النيل فرع دمياط، بجوار ورشة طوب تابعة لنقطة شبرا شهاب التابعة، لدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وأمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز القناطر الخيرية، بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بالعثور على جثة الطالب "محمد سلامة"، 17 سنة، متغيب عن منزله من يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، ومحرر بتغيبه المحضر رقم 1005 إداري مركز القناطر الخيرية.